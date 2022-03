Addio a Shirley Hughes, la scrittrice da 10 milioni di copie amata dai bambini

La scrittrice e illustratrice britannica Shirley Hughes, autrice di libri per bambini, è morta all'età di 94 anni nella sua casa di Londra dopo una breve malattia. La notizia della scomparsa, avvenuta venerdì scorso, è stata confermata oggi dalla famiglia alla stampa londinese.

Shirley Hughes ha illustrato più di duecento libri per l'infanzia e è considerata una delle autrici più amate dai piccoli lettori del Regno Unito, vendendo oltre dieci milioni di copie. Ha vinto due volte la Kate Greenaway Medal (nel 2007 il suo libro «Dogger» è stato proclamato dalla giuria del premio come più bel libro di tutti i tempi) ed è stata nominata ufficiale dell'Impero britannico dalla regina Elisabetta per essersi distinta nella letteratura al servizio dei bambini.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO Otto campani in gara tra i 72 finalisti dello Strega L'ANNIVERSARIO «Vengo da te»: un albo illustrato dalla canzone di Lucio... LETTERE AL DIRETTORE Libri digital o di carta, leggere è (anche) una cura

Hughes era conosciuta anche per aver creato la serie di libri con il piccolo Alfie protagonista di tante avventure. Tra i libri tradotti in italiano e destinati a un pubblico tra i 3 i 6 anni figurano «Tutto intorno a me» e «Tutti a spasso», entrambi pubblicato da Edizioni Pulce. La scrittrice e illustratrice ha raccontato delicate raccolte di esperienze dell'infanzia che celebrano la gioia della vita quotidiana.