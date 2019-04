Addio ai gruppi indesiderati: WhatsApp prevede l'invio di invito per entrare in un gruppo

WhatsApp won't throw you into unwanted group chats anymore https://t.co/W3I3LZ2879 pic.twitter.com/147pZFihcU — Android Police (@AndroidPolice) 3 aprile 2019

Giovedì 4 Aprile 2019

L'applicazione WhatsApp ha appena lanciato una nuova impostazione della privacy per i gruppi, mettendo fine alla caratteristica più fastidiosa delle conversazioni di gruppo: presto sarà necessario accettare un invito per farne parte.«Gli utenti hanno chiesto un maggiore controllo. Oggi, stiamo introducendo una nuova opzione tra le impostazioni della privacy sugli inviti, per aiutarvi a decidere chi può aggiungervi a un gruppo», recita un comunicato dell'azienda.Fino ad ora, chiunque aveva in rubrica un numero di telefono poteva aggiungerlo a un gruppo WhatsApp senza dover chiedere il permesso. La nuova opzione, invece, consentirà agli utenti di poter decidere chi può aggiungerli e chi no ai diversi gruppi. Il cosiddetto sistema di invito prevede tre opzioni di scelta Nessuno, I miei contatti o Tutti.Per attivare le nuove impostazioni sulla privacy, è necessario aprire il Menù su Impostazioni e selezionare Account> Privacy> Gruppi, dove verranno offerte le tre scelte.Se si sceglie Nessuno, l'utente che vuole aggiungere il numero a un gruppo dovrà prima inviare una richiesta di approvazione all'intestatario del numero. Con la scelta I miei contatti si stabilisce la stessa regola, ma solo per gli utenti i cui numeri non sono stati memorizzati nella rubrica. Se, invece, si desidera che le cose continuino così come sono, è necessario selezionare l'opzione Tutto.Come spiegato sul sito Web della società, gli inviti alle conversazioni di gruppo verranno visualizzati nei dialoghi privati ​​e scadranno dopo tre giorni se non verranno approvati.La nuova funzione sarà disponibile in tutto il mondo nelle prossime settimane nell'ultima versione di WhatsApp.