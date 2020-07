Addio Chiara, non ce l'ha fatta la ragazza ferita nell'incidente sull'Appia

Non ce l'ha fatta Chiara Battisti, la ragazza di Latina di 28 anni rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale sull'Appia sabato scorso, 11 luglio. Le sue condizioni erano parse subito gravissime ai medici del Santa Maria Goretti di Latina dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, fino a oggi, quando i medici hanno dichiarato la morte celebrale della giovane. Nello stesso incidente ha perso la vita Alessandro Paolucci, i cui funerali si sono svolti proprio oggi a Cisterna. Ancora gravissime le condizioni del fidanzato di Chiara, alla guida della Bmw serie 1 che si è scontrata in un impatto violentissimo contro la Mini guidata da Paolucci al km 83,700 dell'Appia. Sul caso indagano i Carabinieri e la Procura ha aperto un'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: 18:22

