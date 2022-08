Pedopornografia, adesca 26 bambine su whatsapp fingendosi 14enne: arrestato insospettabile trentenne

Una storia orribile: bambine di dieci, tredici anni al massimo, adescate via whatsapp presentandosi come un 14enne e convinte a spogliarsi e consumare rapporti virtuali: 26 le piccole cadute nella trappola di un insospettabile trentenne che è stato arrestato, come scrive oggi “Il Giorno”.

Circeo, 13enne si fa la doccia al campeggio e un 50enne la filma di nascosto. Rischia il linciaggio: «Ho temuto che mi ammazzassero»

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, pedofilo sui social adesca una 12enne: «Cinque euro a... L'INCHIESTA Adesca minorenni sui social, madre denuncia l'orco di Serino IL CASO Adesca uomini online li minaccia di revenge porn se non pagata:...

Pedopornografia on line: in manette un imprenditore romano, scattava foto della figlia

Nel pc dell'uomo sono state trovate 177 foto della sua identità da predatore. Molte di più le immagini delle vittime nude, che a Milano lo hanno portato in carcere, e poi ai domiciliari, con 40 capi di imputazione.