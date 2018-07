Ritrovate grazie a una telefonata a Chi l'ha visto le due 17enni scomparse a Pescara

Sono state ritrovate a Pescara Gaia Fiorentini e Gaia Maria Perasso, le due diciassettenni di Fidenza (Parma), scomparse da un camping di Marina di Altidona (Fermo) venerdì pomeriggio. A segnalare la presenza delle due ragazze alla trasmissione Chi l'ha visto? è stato un giovane dell'Aquila, che le aveva incontrate nella spiaggia di Pescara sabato. Il giovane, su suggerimento della trasmissione, si è messo in contatto con i carabinieri e poi con la polizia, che - dopo averle identificate - sta organizzando il ritorno delle due adolescenti a Fermo, dove si trovano i genitori.

​Gaia e Gaia Maria sono state rintracciate intorno alle 20:30 sul litorale di Pescara città. Oltre alla segnalazione a Chi l'ha visto, le ricerche, coordinate dal commissariato di Ps di Fermo, si erano spostate verso la città abruzzese in considerazione di alcune segnalazioni collegate ad elementi privati delle ragazze, che facevano pensare ad uno spostamento verso sud. «Stanno bene e questa è la cosa importante - dice all'ANSA l'avv. Cristina Perozzi, della Croce Rossa Marche che assiste la famiglia Perasso - ora i genitori potranno riabbracciarle». «Siamo in grande trepidazione - dice uno zio - sono stati giorni di grande ansia e tensione». Le due ragazze si erano allontanate dal camping Mirage, dove avevano trascorso una settimana con i genitori di Gaia Fiorentini. La Prefettura di Fermo aveva attivato, su richiesta delle famiglie, la procedura per i minorenni scomparsi. Fin dall'inizio la pista privilegiata era stata quella dell'allontanamento volontario.

