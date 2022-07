È stato ritrovato, è in buone condizioni ed ha contattato la famiglia. Sembra essersi conclusa per il meglio la vicenda di Adriano Pacifico, 32 anni di Bastiglia (Modena), che si era allontanato durante il Cammino di Santiago. E' stato rintracciato alla stazione di Ventimiglia dalla Polfer. «Non sapevo mi cercassero», le parole pronunciate dal giovane.

Ritrovato il giovane scomparso

L'uomo era partito in bici lo scorso mese di giugno per intraprendere il percorso di fede ma aveva smesso di dare sue notizie alla famiglia dall'11 luglio. Proprio dai familiari era stata formalizzata nei giorni scorsi una denuncia di scomparsa che poi era stata ritirata dalla stessa madre una volta riconosciuta la firma del figlio su un registro di un ostello nel sud della Francia, dove era stato avvistato alcuni giorni fa. Poi, questa mattina, lo hanno individuato gli uomini della Polizia Ferroviaria e Ventimiglia. Il trentaduenne era in buone condizioni fisiche e si è messo in contatto con i suoi familiari.