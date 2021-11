I trasporti Covid free sono sicuri? Aerei, treni e bus: neanche il molecolare elimina il rischio

I mezzi di trasporto covid free, in grado cioè di garantire il rischio zero, non esistono. È possibile però viaggiare comunque in sicurezza se si presta cura alle abituali misure di precauzione, ossia mascherine e distanziamento, anche se già vaccinati. Le risposte ai dubbi su come viaggiare minimizzando i rischi sono di Roberto Cauda, direttore di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Igiene...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati