Aereo a bassa quota fa volare le tegole, sfiorata la tragedia: «Ero a due metri»

QUINTO - «Le tegole sono improvvisamente cadute mentre stava passando un aereo a bassa quota. Sono andate in mille pezzi proprio davanti all’ingresso di casa. Mi hanno schivato per poco. In quel momento stavo uscendo. Ma per fortuna ero ancora sotto la porta. È andata bene. Fossi stato un po’ più avanti, mi avrebbero spaccato la testa. Non è capitato nulla solo per una questione di attimi». Continuano a volare i coppi delle case di Quinto di Treviso che sorgono sotto la linea di decollo e atterraggio degli aerei dello scalo Canova, l'aeroporto della città della Marca da dove quotidianamente decollano e atterrano decine di aerei Ryanair. L’ultimo episodio è di venerdì.

L’ennesimo episodio di “vortex strike” a Treviso come viene definito in termini tecnici.

Lunedì 9 Luglio 2018, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 09:50

