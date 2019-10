Ultraleggero aggancia i cavi della seggiovia e rimane sospeso: un ferito

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, con i colleghi di Tirano, sono intervenuti per soccorrere l'equipaggio (un uomo di 62 anni e uno di 55). I pompieri hanno recuperato il ferito è l'altro membro sul velivolo rimasto incastrato sui cavi della seggiovia della località turistica. Sul posto anche carabinieri e militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio.

Unè finito contro la seggiovia di Prato Valentino , comune di Teglio ( Sondrio ). Il pilota, di Genova, nell'impatto è stato sbalzato fuori dal velivolo e ha riportato alcuni traumi. Il passeggero, invece, che è rimasto dentro e recuperato in seguito, è residente a Varese. L'uomo ferito è stato trasportato dall'elicottero all'ospedale di Sondalo. La cosa incredibile è che l'aereo è rimasto appeso a "testa in giù" ai cavi della seggiovia.