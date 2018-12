Aereo sconosciuto nei cieli italiani: le immagini dell'intercettazione da parte dei nostri Eurofighter

Sabato 15 Dicembre 2018, 18:52

L’allarme è scattato questa mattina. Alle 10.25 circa, due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, si sono alzati in volo per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Si tratta solo dell’ultimo scramble in ordine di tempo. Anche nei giorni scorsi i caccia italiani erano decollati per identificare un aereo sconosciuto. Nel caso dell’intervento odierno il velivolo, appartenente ad una compagnia civile di nazionalità australiana e diretto a Creta dalla Spagna, stava attraversando lo spazio aereo italiano quando ha interrotto le comunicazioni. I due caccia intercettori del 37° Stormo di Trapani hanno raggiunto l'aereo in pochissimi minuti. Una volta accertato visivamente che non ci fossero condizioni di emergenza e ripristinate le comunicazioni da parte del velivolo intercettato, i due F-2000 hanno ripreso il loro servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Questa procedura viene seguita ogni volta in cui un velivolo civile in transito nello spazio aereo nazionale evidenzi una condotta anomala e, quindi, potenzialmente pericolosa per la sicurezza, oppure qualora necessiti di supporto aereo per problemi tecnici che ne compromettano la sicurezza del volo, come nel caso odierno, dovuto alla perdita di comunicazioni radio. L’Aeronautica Militare ha poi diffuso le immagini dell’intercettazione di questa mattina.