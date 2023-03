Vento forte e aereo al completo, la compagnia: «Chi scende in cambio di 250 euro?» Trovati sei volontari

Aereo troppo pesante sulla tratta Londra-Milano. "L'aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere", questa è la frase che i passeggeri si sono sentiti dire mentre erano seduti al proprio posto. A riprendere la scena attraverso il proprio profilo Instagram il giornalista Gianluigi Nuzzi. Si tratta, in particolare, del volo Az227 di Ita Airways in partenza dall'aeroporto di London City, operato da German Airways e diretto a Milano.

Aereo troppo pesante, la proposta

"Fantascienza", ha commentato il giornalista. A impedire il regolare decollo sarebbe stato il vento troppo forte. E per questo, calcolato che il peso in eccesso ammontava a circa 500 chili, è stato chiesto ad alcuni passeggeri di scendere. In cambio? 250 euro ognuno.

La decisione

L'aereo è decollato con tre ore di ritardo. Si è poi alla fine arrivati a un compromesso. Quale? In sei hanno rinunciato a partire in cambio del voucher. Dalla stiva sono stati tolti tutti i bagagli, che poi sono stati imbarcati sul volo del giorno successivo. L'aereo è così potuto decollare.

La nota di Ita

Alla fine i volontari sono stati trovati e il volo è decollato alle 16.30 (le 17.30 ora italiana) ed è atterrato alle 19.12 a Linate. «L’evento è dipeso dalle condizioni meteorologiche della capitale inglese — che risultavano critiche già da inizio giornata per forte vento e pioggia — e che hanno comportato limitazioni operative aggiuntive sull’unica pista dell’aeroporto divenuta utilizzabile causa vento», spiega Ita