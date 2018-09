Sabato 15 Settembre 2018, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un neonato di appena un mese in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare. Il piccolo paziente, protetto in una culla termica, è stato poi trasferito in ambulanza a Roma per essere ricoverato nell'ospedale «Bambino Gesù». Sull'aereo dopo l'atterraggio a Catania, è stata imbarcata la culla termica con il piccolo paziente, accompagnato dalpadre e da un'equipe medica per l'assistenza durante il volo. Ripartito dalla città siciliana, verso mezzogiorno il veivolo è atterrato nell'aeroporto di Ciampino, dove la culla termica è stata trasferita sull'ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale «Bambino Gesù».