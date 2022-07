Firenze, chiuso l'aeroporto per il fumo: incendio vicino alla pista

#Incendi, in contenimento Cinigiano. Altro rogo a Lastra a Signa, a causa del fumo abbondante presente in zona è stato necessario chiudere il traffico aereo in arrivo e uscita dall'aeroporto di #Firenze.

L'aggiornamento sulla situazione in #Toscana 👇https://t.co/uBvA6TAXze

— Protezione Civile Regione Toscana (@ProtCivileRT) July 26, 2022