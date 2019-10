CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Ottobre 2019, 08:27

Meno migranti e meno permessi di soggiorno: a certificarlo è stata ieri l'Istat che ha stilato il proprio report annuale sui cittadini non comunitari. Nel 2018 sono stati rilasciati 242.009 nuovi permessi di soggiorno, il 7,9% in meno rispetto all'anno precedente (erano 262.770). La diminuzione è in larga parte riconducibile al calo dei permessi rilasciati per richiesta asilo che sono passati da quasi 88.500 nel 2017 a meno di 52.500 nel 2018 (-41,9%). Crescono invece del 4% i permessi per motivi umanitari. I cittadini non comunitari in Italia continuano comunque ad aumentare, anche se di poco: al primo gennaio 2019 sono 3.717.406, ne erano 3mila in meno un anno prima. Nonostante l'aumento dei flussi in ingresso prosegue il calo delle collettività storiche provenienti da Marocco e Albania a seguito, soprattutto, delle acquisizioni di cittadinanza. Chi fa registrare aumenti sensibili sono invece le comunità di brasiliani e ucraini, soprattutto in Campania.