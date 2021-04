Affitta un appartamento per tradire la moglie con la bella brasiliana, tradito dalla bolletta del telefono: scatta la denuncia

Ha attivato un'utenza telefonica fissa e internet in un appartamento di Napoli, in cui incontrava la sua amante, intestandola però ad un ignaro giovane di Chieti: protagonista un 42enne napoletano con precedenti specifici che aveva fatto di quella abitazione l'alcova che utilizzava per incontrarsi con una 28enne brasiliana con la quale aveva da tempo una relazione extraconiugale. Una volta individuato il napoletano è stato denunciato a piede...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati