Affitti brevi nel 2023: in Europa 679 milioni di notti

Nel corso del 2023, i turisti hanno trascorso quasi 679 milioni di notti - di cui 546 nei primi nove mesi - in alloggi in affitto a breve termine nell’UE prenotati tramite Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor.

Ciò corrisponde a un aumento del 13,8% rispetto al 2022 (596,5 milioni).

Le regioni più popolari per gli alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme online nell'estate del 2023 sono state la Jadranska Hrvatska in Croazia (23,7 milioni di notti), l'Andalusia in Spagna (14,0 milioni di notti) e la Provenza francese -Alpi-Costa Azzurra (12,2 milioni di notti).

Nello stesso trimestre, tra le prime 20 regioni, 6 erano in Francia, 5 ciascuna in Spagna e Italia (Toscana, Lombardia, Lazio, Sicilia e Veneto), 2 in Grecia e 1 regione ciascuna in Croazia e Portogallo.

La Campania in Italia è al sesto posto in estate con tre milioni di notti.