Affittano casa a Milano, ma è senza cucina: studenti lavano piatti nella vasca da bagno

Affittano casa a Milano, ma si ritrovano senza cucina. L'aumento delle bollette e della crisi economica ha portato molti italiani a correre ai ripari, tentando ogni modo accessibile per poter risparmiare qualcosa e poter arrivare a fine mese. Quello che però è accaduto nel capoluogo meneghino ha dell'incredibile. Una ragazza fuorisede, da poco trasferitasi a Milano ha pubblicato su Tik Tok un video in cui mostra la nuova casa in affitto, ma sprovvista di cucina.

Perugia, caccia agli affiti in nero agli studenti. La finanza scopre i primi casi. Verifiche anche per le case vacanze

Casa senza cucina, insalata lavata nel lavandino

Nel video condiviso sulla celebre piattaforma, si può vedere come la malcapitata fuorisede cerchi di ottemperare alla mancanza della cucina come può. Dall'insalata sciacquata nel lavandino del bagno, a due hamburger cucinati su una piastra portatile, di quelle che solitamente si usano in campeggio, fino al lavaggio dei piatti nella vasca da bagno. Tanti i commenti increduli sotto il contenuto pubblicato, anche se la diretta interessata ha comunque chiarito la situazione.

La risposta

A chi infatti gli chiede «maccome senza cucina... è legale sta cosa???» la giovane risponde «tutto temporaneo fortunatamente». La ragazza inoltre sottolinea come la situazione generale, molto difficile, l'abbia portata ad accettare questa situazione di disagio seppur temporanea, scrive nei commenti: «la cucina ci arriverà entro fine mese… per disperazione abbiamo accettato queste condizioni per ora perché non riuscivamo a trovare altro».

Radiofreccia, la Lega usa il monologo di Stefano Accorsi ma Fandango e Ligabue mandano la diffida a Salvini