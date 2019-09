Roma, affitta una stanza ma «niente africani»: scoppia la polemica su Facebook

Lunedì 30 Settembre 2019, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 13:17

«Non affitto agli africani». Polverone su Facebook per una stanza in affitto a Roma , zona Piramide, dove la proprietaria di casa però ha fatto sapere di non gradire persone di colore. Lo scambio di messaggi è stato condiviso sul gruppo "Expats in Rome" da una ragazza americana in cerca di un appartamento che, chiedendo informazioni sulla stanza pubblicizzata su Marketplace, si è vista rispondere «niente africani, mi dispiace».Così si è rivolta al gruppo condividendo sia i messaggi che il profilo della padrona di casa: «Un piccolo assaggio del razzismo in Italia», ha scritto, precisando poi che la donna non sembra, dal nome, essere italiana. Sul post si è scatenato un piccolo putiferio con la proprietaria della casa, attaccata da più persone, che ha spiegato di essere "latina" con una nonna nera e quindi di non essere razzista ma «semplicemente in disaccordo con quelle culture».La donna sembra però avere le idee un po' confuse visto che, a un'altra ragazza straniera, ha risposto che se veniva dall'Etiopia le cose cambiavano: «L'Etiopia è un'altra parte dell'Africa», le ha scritto per messaggio. Qualcuno ha provato a difenderla sottolineando il diritto di decidere a chi affittare casa propria, qualcun altro ha tentato di rimediare offrendo altre stanze in affitto. Il caso, però, rimane.