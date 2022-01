A distanza di poco più di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per forze di polizie e forze armate, il primo effetto più evidente è un grosso aumento del lavoro per i colleghi di commissariati e questure che sono regolarmente vaccinati con la terza dose. A farne le spese sembrano soprattutto loro e da più parti cominciano a sollevarsi le proteste.

