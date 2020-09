Aggredisce l'ex compagna, le ruba le chiavi e fugge via con l'auto: arrestato un 37enne di Napoli

Pretendeva di controllare il telefono della ex compagna ma al rifiuto della donna, dapprima l'ha aggredita e poi le ha rubato le chiavi dell'auto fuggendo via con la macchina. Arrestato per rapina.

L'epidosio è accaduto nella tarda serata di ieri a Lecce. Un equipaggio delle volanti della Questura è intervenuto in soccorso di una donna aggredita dal suo ex compagno che, dopo l’ennesimo litigio, si è impossessato delle chiavi dell’auto della sua ex per darsi alla fuga. La donna, visibilmente scossa e con i vestiti lacerati ha raccontato di essersi recata presso l’abitazione del suo ex fidanzato, un 37enne residente nella provincia di Napoli, con il quale aveva avuto una relazione sentimentale, interrotta da una settimana, per chiarire alcuni aspetti.

Dall’incontro, poi, è nato un litigio. E l’uomo, aggredendola fisicamente, ha preteso di consultare il telefono cellulare. Ricevendo una risposta negativa, ha cominciato a rovistare nella borsa della ex compagna alla ricerca del telefono. Ma non trovando il cellulare ha deciso di impossessarsi delle chiavi dell’auto della donna e, a bordo della macchina, si è dato alla fuga.

L’uomo è stato rintracciato e fermato dalla polizia nel giro di pochi minuti nei pressi dell’abitazione della donna, dove aveva parcheggiato proprio l’auto sottratta in precedenza. Nelle tasche nascondeva il cellulare della ex, probabilmente trovato in auto. Alla luce di quanto accaduto, dunque, e ultimati gli accertamenti di rito il 37enne è stato arrestato per rapina e condotto agli arresti dominciali su disposizione del pubblico ministero.

Ultimo aggiornamento: 14:21

