Aggredisce passante per rubargli la spesa: cinquantenne arrestato

Lunedì 26 Marzo 2018, 11:11

Aggredisce un passante per sottrargli il sacchetto della spesa. Con l'accusa di violenza privata la Polizia ha arrestato a Palermo Naceur M'Tiri, 50 anni, tunisino, che dovrà rispondere anche di false dichiarazioni. L'uomo ha avvicinato un palermitano che era appena uscito da un supermercato in via Roma e, dopo aver puntato una forchetta alla gola del malcapitato, lo ha minacciato per farsi consegnare la spesa appena fatta. La vittima terrorizzata ha abbandonato il sacchetto ed è fuggita, chiamando il 113.Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno bloccato lo straniero che alla richiesta di notizie sulla sua identità, ha declinato false generalità, forse per nascondere i numerosi precedenti in tema di reati contro il patrimonio e di spaccio. Soltanto negli uffici del Commissariato, dopo ulteriori accertamenti, è stato possibile risalire alla sua reale identità. L'uomo è stato arrestato.