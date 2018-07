Roma, clochard aggredito e ridotto in fin di vita: identificati 2 dei 5 aggressori

Svolta nelle indagini riguardanti l'aggressione al clochard polacco avvenuta a Ladispoli sotto al cavalcavia di via Firenze, sabato scorso, quando l'uomo è stato aggredito da 5 suoi connazionali riportando lesioni gravissime alla testa e al torace, tanto da essere trasportato la sera stessa in eliambulanza da Civitavecchia all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.Il personale del Commissariato di Polizia coadiuvato da quello dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto G.V., 42enne moldavo, e F.L., 35enne polacco, gravemente indiziati del delitto di tentato omicidio. Le indagini sono iniziate proprio dall'ospedale di Civitavecchia quando gli Agenti del Commissariato hanno ricevuto il referto medico dell'uomo.Individuato il luogo dell'evento e raccolti quanti più elementi utili alla ricostruzione dei fatti, sono stati identificati subito 5 soggetti che a vario titolo avevano partecipato ovvero assistito all'aggressione e pertanto le attenzioni si sono concentrate su di loro.Proprio in questa fase le investigazioni sono continuate in sinergia con i Carabinieri della Stazione di Ladispoli e grazie alla preziosa collaborazione tra le due Forze di Polizia, sono emersi a carico di 2 dei 5 soggetti gravi indizi di colpevolezza nonché il pericolo di fuga degli stessi.Per questo motivo il moldavo G.M. ed il polacco F.L., sono stati sottoposti al fermo per il reato di tentato omicidio e trattenuti al carcere di Civitavecchia, in attesa dell'udienza di convalida.