Aggressione con l'acido, Sara minacciò anche una ragazza: «Mi hai rubato il fidanzato»

Un'altra persona è rimasta vittima delle persecuzioni di Sara Antonella Del Mastro , la 38enne che martedì sera a Legnano (Milano) ha aggredito con l'acido un uomo di 30 anni che ha frequentato per circa un mese. Si tratta di una giovane residente nel varesotto, che Del Mastro ha contattato sui social, convinta che le avesse «rubato» il fidanzato. È quanto emerge dalla denuncia del trentenne, sporta ai carabinieri il 19 aprile scorso. La donna, che con lui aveva solo stretto amicizia in rete, ha poi denunciato a sua volta la 38enne per molestie telefoniche.La giovane, a quanto emerso, sarebbe stata contattata da Sara Del Mastro tramite social solo perché sua amica virtuale. Dopo averle domandato se conosceva il suo ex, del quale avrebbe affermato di essere incinta (la donna ha già una figlia di 7 anni da una precedente relazione), le avrebbe chiesto il cellulare fingendo di voler diventare sua amica. Quando la donna ha chiesto al 30enne chi fosse e l'ha bloccata, la stalker avrebbe iniziato a tormentarla via telefono, spingendola a denunciarla per molestie telefoniche. Altre due donne, l'attuale nuova fidanzata e la ex del trentenne, secondo quanto denunciato dall'uomo, sarebbero state a loro volta contattate da Del Mastro.« Sara l'ha contattata sui social, con il suo profilo, le ha detto di lasciarmi stare perché era la mia ragazza e ha anche aggiunto di aspettare un figlio da me», ha detto il 30enne ai carabinieri, parlando della sua nuova fidanzata. Sempre nella sua denuncia, l'uomo ha affermato che Del Mastro gli avrebbe riferito di aver rintracciato e contattato anche un'altra giovane frequentata da lui in passato. «Mi ha detto di essere marcia dentro», ha dichiarato l'aggredito agli inquirenti e, dopo aver confermato telefonate e atti vandalici sulla sua auto, «ha detto di odiarmi».