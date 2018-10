Fidanzati gay picchiati e insultati in strada: «Mi hanno spaccato gli occhiali sul viso»

Venerdì 5 Ottobre 2018, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 14:04

Picchiati e insultati perché, in strada, a Pisa. Due ragazzi, una coppia di fidanzati, è stata presa di mira, ieri, in strada, da una baby gang. Il fatto è stato denunciato sulla pagina Facebook di Christian Murgo, uno dei due giovani vittime dell'ennesimo atto di omofobia. Gli aggressori, tre, erano tutti giovannissimi e si sono scagliati contro il compagno di Christian, Marco Barone. «Gli hanno anche spaccato gli occhiali in faccia, rischiano di fargli perdere un occhio», ha denunciato il ragazzo sulla sua pagina Facebook.I ragazzi, che hanno ricevuto le cure del caso in ospedale, hanno presentato denuncia alle forze di polizia.