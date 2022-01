Aggressioni Capodanno a Milano, il capo della polizia: «Non c'è indagine interna»

«Sui fatti di Milano verificatisi la notte di Capodanno non c'è un'indagine interna. Da quello che abbiamo potuto vedere, nell'immediatezza sono state evitate conseguenze rispetto a qualcosa di grave che stava accadendo. C'è ogni sforzo per ricostruire e avere denunce il più circostanziate possibili per arrivare ai responsabili». Lo ha detto il capo della polizia, Lamberto Giannini, a margine del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto a Napoli.

«Sono già state individuate diverse persone e sono state segnalate all'autorità giudiziaria e sono stati presi provvedimenti - ha aggiunto Giannini - in piazza le persone erano molte e la visuale non era semplice. Adesso la ricostruzione e le indagini proseguono».