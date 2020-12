Agitu Gudeta violentata e uccisa «con più martellate alla testa». Arrestato l'assassino, un suo dipendente, lite per soldi

Arrestato l'assassino di Agitu Gudeta: «La donna è stata uccisa con più martellate alla testa», fanno sapere gli investigatori di Trento: è stato un suo dipendente. La rifugiata etiope di 42 anni era diventata simbolo di integrazione per il “successo” della sua azienda agricola bio la Capra Felice - undici ettari e ottanta capre autoctone nella Valle dei Mocheni, in Trentino - è stata trovata morta nella sua abitazione, a Frassilongo. Agitu aveva ricevuto minacce e subito una aggressione a sfondo razziale - «Sporca negra te ne devi andare» dall'uomo che abita la baita vicino all'abitazione della “pastora bio”.

A colpirla al culmine di una lite ieri mattina nella sua abitazione è stato un collaboratore dell'attività, un ghanese di 32 anni incensurato. Agitu è stata anche violentata mentre era a terra agonizzante. E' uno dei particolari agghiaccianti emersi dall'interrogatorio di Adams Suleimani, 32 anni, ghanese, reo confesso. Rintracciato nella notte in una stalla dell'azienda dove lavorava e nella quale si era rifugiato, ha ammesso la propria responsabilità davanti ai carabinieri e a titolare del procedimento, il dottor Benelli. La lite, scoppiata in casa di Agitu per uno stipendio non corrisposto, si è accesa al punto che l'uomo ha impugnato un martello che la vittima teneva dietro a un termosifone di casa, forse per proteggersi, colpendola con quello alla testa più volte fino a lasciarla a terra, senza vita, dove è stata poi trovata nel pomeriggio da una coppia di vicini.

