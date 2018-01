Agrigento, 6 anni all’ex presidente di Legambiente Sicilia Fontana per i due bimbi morti sui vulcanelli

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 20:32

La notizia non è di quelle che càpitano tutti i giorni: l’ex presidente di Legambiente Sicilia, Domenico “Mimmo” Fontana, è stato condannato a 6 anni di reclusione per la morte dei piccoli Carmelo e Laura Mulone (7 e 9 anni d’età rispettivamente) ai cosiddetti “vucanelli” della riserva naturale delle Macalube, in gestione a Legambiente e all’epoca diretta proprio da Fontana, che l’8 febbraio del 2016 è stato confermato nella segreteria nazionale dell’associazione ecologista e nominato responsabile nazionale per l’Urbanistica e le politiche nel Sud.Insieme a Mimmo Fontana – in atto assessore all’Ambiente del Comune di Agrigento –, il giudice del Tribunale agrigentino Giancarlo Caruso ha condannato (a 5 anni e 3 mesi) anche Daniele Gucciardo, uno degli operatori in servizio nella riserva nel maledetto istante in cui una colata di fango travolse e uccise Laura e Carmelo mentre stavano passeggiando con papà Rosario, componente dell’Arma dei Carabinieri: per Fontana, il pm Carlo Cinque aveva chiesto 8 anni, per Gucciardo 5. Prosciolto invece il terzo imputato, il funzionario della Regione Sicilia Francesco Gendusa (per il quale l’accusa aveva peraltro chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione).Per Fontana e Gucciardo è stata inoltre sancita l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e una provvisionale da 600mila euro, munita d’immediata esecutività, a titolo d’anticipo del più ampio risarcimento che spetterà ai genitori delle due piccole vittime. Nessun risarcimento invece a Comune, presidenza della Regione e Assessorato regionale all’Ambiente, che s’erano costituiti a loro volta parte civile.Il 27 settembre 2014, la famiglia Mulone s’era recata alle Macalube come regalo di compleanno per il piccolo Carmelo. Mentre fratello e sorella passeggiavano insieme al papà, all’improvviso i “vulcanelli” sotterranei della riserva agrigentina esplosero, generando una violentissima colata di fango che travolse i due bambini, i cui corpi furono recuperati solo molte ore dopo sotto metri e metri di materiale limaccioso. Il padre, benché alto due metri, era stato ricoperto di fango fino al collo ma riuscì a salvarsi. Un’incolumità che non toccò invece ai due piccoli, malgrado l’immediato soccorso da parte di altri visitatori e l’intervento degli escavatori.Tuttavia, Legambiente – memore della circostanza che maqlùb, il termine arabo che dà il nome alle Macalube, significa “ribaltamento” – annuncia ricorso in appello: «Aspettiamo di conoscere le motivazioni della sentenza del Tribunale di Agrigento per impugnarle nelle forme previste dalla legge, convinti che nel giudizio d’appello – scrivono dall’ufficio stampa dell’associazione ecologista – sarà dimostrata l’obiettiva inevitabilità di questo dramma e, quindi, l’assenza di responsabilità da imputare alla nostra associazione e ai nostri dirigenti». A Fontana e a Gucciardo «va la nostra forte e incondizionata solidarietà», aggiungono i vertici di Legambiente, nell’evidenziare che il primo pensiero va sempre e comunque «ai piccoli Carmelo e Laura, vittime di un’ineluttabile faalità che nessuno poteva prevedere o impedire, e ai loro familiari».In realtà al centro del processo c’è stata proprio la ritenuta assoluta evitabilità di questo dramma, anche in relazione al controverso rispetto delle rigorose norme di sicurezza nell’area: nell’arco degli ultimi 30 anni, i “vulcanelli” erano già esplosi per ben dieci volte.Di tenore opposto la reazione dei genitori: «Era un posto pubblicizzato in cui andavano tutti, doveva morire qualcuno per chiudere questo maledetto posto», è stato lo sfogo di Giovanna Lucchese, madre dei due bimbi deceduti.Il 27 settembre scorso la tragedia era stata ricordata, nel suo quarto anniversario, in una Santa Messa alla chiesa matrice di Aragona celebrata dal cappellano militare della legione carabinieri “Sicilia” don Salvatore Falzone, alla presenza del comandante della Legione generale Riccardo Galletta e di numerosi commilitoni di papà Rosario Mulone. E il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolini aveva annunciato solennemente l’intitolazione di una strada ai due piccoli rimasti uccisi nella riserva delle Macalube.