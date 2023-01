Agrigento, ustioni da sigarette e botte al bimbo di 4 anni: indagati la madre e il compagno, piccolo tolto alla famiglia

Avrebbero colpito il bambino di 4 anni con un corpo contundente e lo avrebbero ustionato con delle sigarette. Una mamma e il suo compagno sono indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni gravi.

L'arrivo in ospedale con ferite a mani e piedi

Il piccolo è arrivato all'ospedale di Catania con lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli e con ustioni presumibilmente prodotte da sigarette. Le indagini hanno preso il via da una segnalazione del personale dell'ospedale dove il piccolo era stato ricoverato e sono state supportate da intercettazioni ambientali e telefoniche. I due adulti hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmata dall'aggiunto Salvatore Vella.

Il bimbo tolto alla famiglia 7

Il bambino si è ripreso ed è stato affidato a una struttura specializzata dopo il provvedimento del Tribunale per i minorenni della Città dei Templi. La madre, indagata dalla Procura distrettuale, è una trentenne straniera, originaria di un Paese europeo. È disoccupata, come il compagno, un agrigentino anche lui indagato per maltrattamenti e lesioni gravi. Le violenze al piccolo sarebbero maturate in un ambiente economicamente degradato.