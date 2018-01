Frosinone, appartamento in fiamme: madre e figlio salvati dai vigili del fuoco

Madre e figlio di Alatri, questa notte, sono stati salvati dai vigili del fuoco. L'incendio che si è sviluppato in una palazzina nel centro storico di Alatri li ha visti intrappolati fino all'arrivo dei pompieri che sono riusciti a tirarli in salvo con grande difficoltà. I due abitavano all'ultimo piano di una palazzina su tre livelli in larga parte disabitata. Alle 22 circa è arrivato alla centrale dei vigili del fuoco di Frosinone l'allarme e sul posto è arrivata una squadra che si è trovata a fronteggiare una situazione complessa. La madre anziana e il figlio erano ancora all'interno, quindi, prima di iniziare le operazioni di spegnimento hanno dovuto provvedere a mettere in salvo i due. Le fiamme sono state domate alle tre circa. Sul posto a dar man forte ai vigili del fuoco c'erano anche i carabinieri della compagnia di Alatri.

Mercoledì 10 Gennaio 2018, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2018 11:17

