Raccoglieva olive, cade dall'albero e muore davanti agli occhi del marito

Una donna di Alatri di 75 anni è morta mentre stava racccogliendo le olive con il marito. È accaduto nel territorio di Vico nel Lazio, in località uggiano. Secondo una prima ricostruzione la vittima - M.C. - sarebbe caduta nel tardo pomeriggio morendo sul colpo, tanto che i soccorritori arrivati hanno potuto solo constatare il decesso. Non si esclude che possa avere un malore prima della caduta. È stato difficile recuperare il corpo perché la zona era impervia . La salma è stata recuperata solo in serata. Oltre al personale dell'Ares 118 intervenuti i carabinieri di Alatri e Vico nel Lazio.