Albero di Natale con simboli nazisti e foto di Hilter appese ai rami, la denuncia del municipio di Montemurlo

«Un grave episodio ha macchiato questi giorni di festa a Montemurlo (Prato). Ignoti hanno appeso all'albero di Natale, che si trova davanti al municipio, l'albero di tutti i montemurlesi, una decina di palline con effigi naziste e l'immagine di Adolf Hitler con un cuore rosso». È quanto si legge sul profilo facebook del Comune di Montemurlo (Prato). «Si tratta di un episodio gravissimo che offende i valori su cui è nata la nostra Repubblica e la nostra democrazia», ha detto il sindaco Simone Calamai, che ha subito allertato la polizia municipale, intervenuta per rimuovere le decorazioni offensive.

«Un gesto che oltraggia tutti coloro che sono morti per i valori di libertà e pace e che si sono battuti per regalarci la Costituzione e la libertà. Non si tratta di una bravata, sono profondamente indignato. Utilizzare le immagini di Hitler come decorazioni per l'albero di Natale è un offesa per tutta la nostra comunità, riunita in questo simbolo di gioia e fratellanza per le festività. Sono già scattate le indagini della polizia municipale e a breve arriveremo a i individuare i responsabili», ha aggiunto il sindaco. «Il palazzo comunale e tutta la zona sono sorvegliati da numerose telecamere e dunque sarà facile risalire agli autori del gesto», conclude.