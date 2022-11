Alberto Bonanni, musicista picchiato e ucciso a Monti per «troppo rumore»: 4 condanne a 14 anni per omicidio volontario

Quattro condanne a 14 anni per omicidio volontario per il pestaggio in strada del musicista Alberto Bonanni, morto a Roma nel 2014 dopo tre anni di coma. Il fatto avvenne nella zona del Rione Monti. Il gup, al termine di un processo svolto il rito abbreviato, ha accolto la richiesta della Procura condannando per l'accusa di concorso Carmine D'Alise, Christian Perozzi, Massimiliano Di Perna e Gaetano Brian Bottigliero, Nei confronti degli imputati, che hanno scontato già una pena in via definitiva per tentato omicidio, la Procura ha aggravato l'accusa dopo il decesso di Bonanni.

Pestato a morte nel 2011

I fatti erano avvenuti nella notte del 26 giugno del 2011, mentre Bonanni si trovava nella movida del quartiere Monti con alcuni suoi amici quando venne violentemente aggredito e pestato a calci e pugni, finendo in coma. «Nella drammaticità del fatto, per un omicidio avvenuto per futili motivi, rimane la soddisfazione che il giudice abbia aderito alla richiesta della Procura e della parte civile - ha commentato dopo la sentenza l'avvocato Gaetano Scalise, legale di parte civile insieme al collega Stefano Gabbrielli - È una storia molto tragica, perché non si può morire per due schiamazzi dopo un pestaggio così violento».

LA PERIZIA

La perizia disposta nell’inchiesta bis non aveva lasciato spiragli: aveva accertato che il chitarrista romano non era morto per il tumore cerebrale, scoperto dopo il pestaggio, ma per le conseguenze dell’aggressione avvenuta in quella sera d’estate. Secondo l’accusa, Di Perna, cinquantenne, infastidito dal rumore che proveniva dalla strada, avrebbe dato inizio al pestaggio del chitarrista, che stava trascorrendo una serata insieme ai suoi amici nel rione Monti. Il pittore avrebbe istigato alcuni ragazzi del quartiere. Bottigliero, ora poco più che trentenne, avrebbe sferrato alla vittima il colpo finale usando un casco, mentre il giovane chitarrista, stremato e piegato in ginocchio, cercava di ripararsi dalle botte. Christian Perozzi e Carmine D’Alise, avrebbero avuto il ruolo di aggressori materiali. Per questi fatti la Corte d’Appello aveva già condannato i quattro imputati a 9 anni di carcere. Ma dopo la morte del ragazzo, avvenuta nel dicembre 2014 dopo tre anni di agonia trascorsi in un letto d’ospedale, la procura aveva aperto un nuovo fascicolo per omicidio volontario, nell’ambito del quale era stata disposta una perizia sul corpo di Bonanni.

GLI ACCERTAMENTI

L’accertamento medico - svolto sulle carte, in assenza di una nuova autopsia, bloccata dalla famiglia con tanto di picchetti al cimitero - era stato ordinato dal gip Tiziana Coccoluto in sede di incidente probatorio. «L’agente lesivo, ossia le percosse - concludeva la perizia - è stato qualitativamente e quantitativamente sufficiente ad aumentare la massa tumorale emersa». E ancora: «Nei tre anni e mezzo intercorsi tra l’aggressione e il decesso – sottolineavano i consulenti - il signor Bonanni ha presentato numerose complicanze settiche, soprattutto a livello polmonare, che hanno compromesso negativamente ed in modo irreversibile la funzionalità di cellule, tessuti e organi».