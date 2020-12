Alberto Genovese, ancora accuse: denunciato da altre due ragazze ospiti dei suoi festini

Non c'è pace per Alberto Genovese , l'imprenditore in carcere dallo scorso 6 novembre con l'accusa di aver stordito con un mix di droghe e poi violentato una ragazza di 18 anni, durante una festa nella sua casa a Terrazza Sentimento, nel centro di Milano.

Genovese è stato iscritto nel registro degli indagati per cessione di droga e violenza sessuale sulla base di altre due denunce che sono state presentate nei giorni scorsi da altre due giovani ospiti ai suoi festini e rappresentate dal legale Ivano Chiesa. Genovese era già stato iscritto anche per gli stessi reati per altri presunti abusi su una ragazza a Ibiza.

