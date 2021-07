Alberto Genovese verso il processo per due casi violenza sessuale su ragazze stordite con la droga: la Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo, per l'imprenditore del web per le presunte violenze sessuali ai danni di una 18enne il 10 ottobre scorso a Milano nel suo attico di lusso 'Terrazza sentimento' e di una 23enne il 10 luglio 2020 a Ibiza, sempre dopo averla resa incosciente con mix di droghe.