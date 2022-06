Malore improvviso per Alberto Ingargiola, imprenditore trovato morto dalla moglie: aveva 58 anni, lascia 2 figli

Colpito da un malore improvviso mentre si trovava in casa, così è morto Alberto Ingargiola: a trovarlo esanime è stata la moglie che ha subito lanciato l'allarme al 118. Medico e infermieri però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Lutto nel mondo del commercio trevigiano per l'improvvisa scomparsa dell'imprenditore: aveva 58 anni e attualmente era titolare del negozio "Coffee and cigarettes" di via Terraglio a Treviso. A svolgere gli accertamenti del caso è stata una pattuglia della polizia locale che ha informato la Procura dell'accaduto: probabilmente già domani, lunedì 27 giugno, sarà concesso il nullaosta per le esequie.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Malore improvviso, l'imprenditore Vincenzo Pallante muore nel... LA TRAGEDIA Trail dei Monti Ebolitani, trovato morto l'atleta di 47 anni... IL CASO Detenuto positivo al Covid evade dal carcere di Fuorni: inseguito e...

Malore improvviso, l'imprenditore Vincenzo Pallante muore nel cantiere davanti a due operai: aveva 59 anni

Dolori al petto e alla spalla, malore durante la partita di padel: morto Ruggero Renzetti, aveva 48 anni

Alberto Ingargiola era conosciutissimo a Treviso e in particolare nel quartiere di Santa Bona in cui viveva: nel corso degli anni aveva dato vita a diverse attività di ristorazione. Diplomato al liceo scientifico Da Vinci, aveva in precedenza cominciato a lavorare come tecnico informatico alla Eurosystem di Lancenigo di Villorba e poi manager alla Lotto. Poi la decisione di darsi alla libera professione: prima con una lavanderia a gettoni a Santa Maria del Rovere, il bar di via Terraglio e dallo scorso 8 maggio il pub "L'Incontro" di Roncade, in via Roma. Grande appassionato di moto e viaggi, lascia la moglie Ida e due figli, di 18 e 24 anni.