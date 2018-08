I baby schiavi dell'alcol: la sbornia del sabato sera causa dipendenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 27 Agosto 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È più di una sbornia del sabato sera. Quattro o cinque bicchieri, addirittura dieci, svuotati uno dopo l'altro, a stomaco vuoto: nell'ultimo decennio il binge drinking, l'abbuffata alcolica, è diventata una moda diffusa tra i ragazzi che potrebbe, però, portare allo sviluppo di alcol-dipendenza. Non solo: più si pratica e più aumenta il rischio. Lo dimostra uno studio del Policlinico Gemelli e dell'università Cattolica, appena pubblicato su Scientific reports.Coinvolti nella ricerca 2704 giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni, iscritti alle scuole superiori nel Lazio. Cosa emerge: l'80 per cento del campione ha dichiarato di consumare bevande alcoliche e il 6,1 per cento ha presentato un disturbo da alcol (per il 4,9 per cento, la diagnosi è di abuso, per il rimanente 1,2 di dipendenza). «Anche se ci si limita a bere esclusivamente il sabato sera, questo comportamento, spesso ritenuto un normale passaggio adolescenziale, è un fattore di rischio», avvertono i coordinatori dell'indagine, Giovanni Addolorato, direttore di Patologie alcol correlate, e Antonio Gasbarrini, direttore di Gastroenterologia e Oncologia medica. Dall'analisi dei dati si capisce, inoltre, che «la quota dei ragazzi con diagnosi di alcol dipendenza è solo presente nel gruppo di habitué del binge drinking». Il modo per dire che occorre non sottovalutare questi comportamenti.