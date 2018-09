Alcol, ustioni e sangue: ecco i video dell'orrore sul web

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Settembre 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2018 08:43

Fermare i video pericolosi per i ragazzi, come quello che è probabilmente costato la vita al 14enne di Milano, è un'impresa ardua. Dai tutorial per darsi fuoco alle sfide per cadere in coma etilico, il web e i social pullulano di milioni di like e di riproduzioni in perenne aggiornamento. Finché si tratta di infilare le labbra in una specie di boccaglio come nella Kylie Jenner lip challenge che spopola tra le ragazzine, può anche passare. Le tante che provano il giochino, che insegna come gonfiare la bocca mandando in corto circuito i vasi sanguigni, spesso se la cavano con qualche ecchimosi. Ma il mondo dei challenge, le sfide web che appassionano migliaia di adolescenti italiani, non è semplice teoria di pratiche bizzarre. Le cose cominciano a farsi serie e preoccupanti, quando in un paio di clic si arriva a YouTube, dove cattivi maestri affamati di banner spingono i ragazzi a rischiare la pelle.