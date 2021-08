Aldo Pellizzari morto in mare dopo un malore: era sindaco di Rotzo, aveva 52 anni

Un malore, poi la morte. Il sindaco di Rotzo (Vicenza), Aldo Pellizzari, è morto nel pomeriggio di ieri mentre era in vacanza al mare in Toscana, a Rosignano (Livorno). Secondo le prime ricostruzioni il 52enne sarebbe stato colto da un malore mentre stava facendo un bagno in mare Il primo cittadino del comune dell'Altopiano di Asiago era in vacanza con la famiglia.

A soccorrere Pellizzari sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto in difficoltà avvertendo i soccorritori dell'assistenza di Rosignano con un medico. Vani però i tentativi di rianimare il 52enne.

Pellizzari era un imprenditore nel settore dei metalli, avrebbe rimesso il mandato da sindaco ad ottobre. «Un pensiero commosso per il sindaco di Rotzo (Vicenza), Aldo Pellizzari, che è improvvisamente scomparso. Merita un immenso grazie per tutto quello che ha fatto per la sua comunità: le mie preghiere e il mio pensiero affettuoso vanno alla sua famiglia e ai suoi amici», dice il leader della Lega Matteo Salvini.