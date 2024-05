Aldo Spinelli era diventato «ingestibile», al punto che più volte si era pensato a «mettergli un amministratore di sostegno»: questo il ritratto che Roberto Spinelli fa del padre davanti al giudice per le indagini preliminari, che sta indagando sull'inchiesta Genova. «Dopo la scomparsa di mia madre era impossibile gestirlo. Era una situazione in cui più volte abbiamo pensato di mettergli l'amministratore di sostegno», tanto che i suoi legali hanno chiesto allo psichiatra Marco Lagazzi di svolgere alcuni accertamenti sulla salute psicofisica dell'84enne "zar" del porto.

APPROFONDIMENTI Toti, Spinelli ai pm: «Ho dato soldi a tutti, ma pensavo fossero tracciati» E spunta un filone rifiuti: «Finanziamento da 195mila euro» Caso Toti, Meloni: «Aspettiamo, sta governando molto bene»

Corruzione a Genova, caso Toti. I finanziatori spazientiti: «Svegliamo la Regione». Le intercettazioni e la strategia difensiva

Spinelli, il figlio Roberto parla dei rapporti di Aldo con Toti e Signorini

Sui rapporti col governatore Giovanni Toti, «mio padre non riusciva a capire che non si poteva fare», racconta Spinelli jr al giudice, parlando di una situazione da «far west», con il padre che continuava a disattendere i suoi consigli. E comunque era «Toti che lo chiamava» quando c'erano «situazioni elettorali o delle cene», sostiene.

Al giudice, inoltre, Roberto Spinelli parla dei rapporti tra l'ex patron di Genoa e Livorno e il presidente dell'Autorità portuale Paolo Signorini. «Lui ha trovato in questo Signorini un supporto - racconta -. Non c'era più mia madre, mio padre ha la quinta elementare ed è un uomo di 84 anni, ma Signorini è una persona laureata, scolarizzata, nella sua vita penso volesse fare il funzionario pubblico e poi è andato in Iren, uno di questo livello può fare queste cose?». Per quanto riguarda i bonifici ai partiti «io ho intimato a mio padre di non far più finanziamenti a soci da anni. Io non ho mai dato finanziamenti illeciti in cambio di favori».