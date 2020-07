Malore e corsa in ospedale, ma Alessandra non ce l'ha fatta: muore a 52 anni

TREVISO - Tragedia nella notte a Zero Branco: un infarto ha stroncato a soli 52 anni, Alessandra Casagrande, moglie del titolare e dipendente della storica azienda Favaro 1 (settore pavimentazioni) che ha sede nel veneziano. La donna si era sentita male nelle ultime ore di venerdì mentre si trovava in casa con la famiglia e, nonostante il ricovero in ospedale, i medici nella tarda serata di sabato hanno dovuto dichiararne la morte cerebrale.



La 52enne era appassionata di sport e di corsa gestiva il marketing e la comunicazione dell'azienda di famiglia. Oltre al marito Luca lascia 2 figli maschi, Matteo ed Enrico. Ultimo aggiornamento: 17:32