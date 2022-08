Emergono le deposizioni fatte da Alessandra Matteuzzi nella denuncia (contro l'ex calciatore Giovanni Padovani), che la donna aveva trovato il coraggio di depositare ai carabinieri lo scorso 29 luglio: «Tutte le volte in cui io ho accondisceso alle richieste del Padovani è stato per paura di scatenare la sua rabbia». Un mese dopo queste parole, la sera del 23 agosto, la donna è rimasta vittima della violenza omicidia del compagno, il quale l'ha uccisa a martellate dopo averla aspettata sotto casa, a Bologna.

«Alla luce di tutte le occasioni in cui è riuscito ad accedere al condominio dove abito, ho sempre timore di ritrovarmelo davanti ogni volta che torno a casa, o quando apro le finestre», dichiarava la donna. Alessandra Matteuzzi è la 77esima vittima di femminicidio in Italia del 2022.

Alessandra Matteuzzi aveva denunciato di essere controllata costantemente sui social dal compagno. Oltre alle richieste continue di inviargli foto e video per dimostrare dove si trovasse, la donna aveva riferito ai carabinieri di aver scoperto, a febbraio, che le password dei suoi profili erano state tutte modificate. «Ho potuto constatare», raccontava «che erano state modificate sia le email che le password abbinate ai miei profili, sostituite con indirizzi di posta elettronica e password riconducibili a Padovani».

Aggiungeva «ho rilevato anche che il mio profilo Whatsapp era collegato a un servizio che consente di visualizzare da un altro dispositivo tutti i messaggi da me inviati. Ne ho quindi dedotto che che nei giorni in cui era stato da me ospitato era riuscito a reperire tutte le mie email e le mie password che avevo memorizzato nel telefono».

Le richieste insistenti di Giovanni Padovani

Descrivendo la sua relazione tossica con Padovani, Alessandra Matteuzzi aggiungeva: «Il nostro rapporto si basava sempre sull'invio da parte mia dei video che lui mi aveva chiesto e di videochiamate, ma questo non è bastato a frenare la sua gelosia, perché i dubbi sulla mia fedeltà non sono mai passati. Anche una semplice foto da me postata sui social e che inquadrava le mie scarpe appoggiate sul cruscotto dell'auto al rientro da una trasferta di lavoro era stata motivo di una sua scenata».

I due si erano allontanati a inizio luglio, salvo poi riavvicinarsi due settimane dopo, tra il 14 e il 22, la vittima sugli atteggiamenti violenti del compagno metteva a verbale «è stato più volte aggressivo nei miei confronti, ma non ha mai usato violenza fisica, sfogando la sua rabbia, sempre dovuta alla gelosia, con pugni sulla porta».

L'omicidio

Prima di partire da Senigallia per arrivare a Bologna ed uccidere l'ex compagna Alessandra Matteuzzi, Giovanni Padovani aveva preparato «uno zainetto all'interno del quale metteva un martello, trovato sulle scale di casa, giustificando tale condotta con una presunta eventuale necessità di difesa. Entrato nel giardino condominiale toglieva il martello dallo zaino e lo appoggiava ad un albero. Martello con il quale Padovani ha poi colpito l'ex compagna». E quanto era emerso dall'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Bologna due giorni fa ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per Giovanni Padovani.

