Alessandro Impagnatiello, l'amante: «Insisteva per entrare, ma avevo paura. Scoprii lui a Ibiza con Giulia, mi strappò il telefono»

«Quando scoprii che era andato a Ibiza con Giulia, mi strappò il telefono di mano». Queste le parole messe a verbale dalla ragazza con cui Alessandro Impagnatiello, in cella per aver ucciso Giulia Tramontana, la sua fidanzata incinta al settimo mese, aveva una relazione parallela.

La giovane, lo scorso 31 maggio, ha poi raccontato delle ore successive all'omicidio: «Lui insisteva perché lo facessi entrare» a casa, «ma io non ho voluto perché avevo paura (...) non sapevo che fine aveva fatto Giulia e di che cosa fosse capace». Sabato della scorsa settimana, dopo aver accoltellato Giulia, «Alessandro ha iniziato a chiedermi di vederci. (..) Le sue richieste erano talmente pressanti - ha aggiunto - che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati». La donna ha poi detto: «Dopo l'incontro scrissi a Giulia, da lei messaggi strani e freddi».

Cosa disse Giulia Tramontano all'amante di Impagnatiello

Giulia «mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute. Non sapeva se si fosse recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente non voleva più vedere Alessandro. Sarebbe comunque tornata a Senago, dopo il nostro incontro, per parlare» con lui e «per lasciarlo». Lo ha messo a verbale lo scorso 31 maggio la ragazza con cui Alessandro Impagnatiello, in cella per aver ucciso Giulia Tramontana, la sua fidanzata incinta al settimo mese, aveva una relazione parallela.

La giovane racconta dell'incontro avuto con la 29enne poche ore dopo accoltellata.

L'abbraccio tra le due ragazze per solidarietà

Con Giulia «abbiamo chiacchierato tranquillamente. Siamo state insieme un'ora circa, dopo di che lei è andata via. Il nostro incontro è stato veramente cordiale, tant'è che appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarietà femminile». La giovane, che aveva scoperto la doppia vita del barman, sabato della scorsa settimana, poco prima dell'omicidio, aveva dato appuntamento a Giulia per parlare, «perché eravamo entrambe vittime di un bugiardo».

Impagnatiello disse che la relazione con Giulia era finita

L'altra ragazza iniziò a registrare le telefonate

«Lui mi disse che loro si erano lasciati verso dicembre e gennaio, nel periodo in cui avevo scoperto di essere incinta». E' ancora la ragazza a parlare nelle sommarie informazioni rese ai carabinieri che indagavano sulla scomparsa della ragazza. La giovane ha riferito di essere andata a volte a dormire a casa di Alessandro a Senago e, dal momento in cui lui le aveva assicurato di essersi lasciato con Giulia, in casa non notava più «segni della presenza di Giulia. Non c'erano le foto, non c'erano i trucchi e tutte quelle cose che mi facevano capire prima che c'era lei. Ovviamente delle volte notavo alcuni dettagli, tipo la piastra per i capelli in bagno, ma Alessandro mi diceva che alcune volte Giulia tornava per prendersi ancora le sue cose. Mi aveva detto che non sapeva se Giulia si fosse trasferita a Milano e Napoli».«Io avevo scoperto tutto perché dalle varie menzogne che mi aveva raccontato, a cui io non credevo, gli chiesi di farmi vedere il test del dna». Prosegue così il racconto dell'altra donna che poi ha aggiunto di essere venuta a conoscenza, attraverso le ricerche fatte sull'Ipad del ragazzo, che il test era «falso». «Io tra l'altro avevo quindi iniziato da un po' a registrare le conversazioni tra me e Alessandro», sottolinea la ragazza. La giovane racconta quindi di aver recuperato il numero telefonico di Giulia e di averla chiamata: «Lì in quella conversazione con Giulia ci siamo accordate pacificamente, anche perché eravamo entrambe vittime di un bugiardo, per incontrarci».