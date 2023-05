Alessandro Maja, l'architetto che uccise moglie e figlia a Samarate: «Non potevo ascoltare certe cose»

Alessandro Maja ha chiesto «perdono per qualcosa di imperdonabile». L'interior designer che fra il 3 e 4 maggio del 2022 ha ucciso nella casa di Samarate (Varese) la moglie Stefania Pivetta, la figlia sedicenne Giulia e ferito gravemente il primogenito Nicolò, 23 anni, e che ora, reo confesso, è a processo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Anche all'udienza di oggi Nicolò, in carrozzina dopo un lungo periodo in ospedale, era in aula con gli zii e il nonno.

Nicolò Maja rivede il padre che ha ucciso madre e sorella e l'ha ridotto in sedia a rotelle: «Volevo guardarlo negli occhi»

Il processo

Giudicato capace di intendere e di volere, Maja ha risposto alle domande della pm Susanna Molteni.

«Non potevo ascoltare certe cose» ha poi spiegato. Maja ha pianto e ha detto che era preoccupato per un errore sul lavoro e per i soldi, per le spese della moglie con cui c'erano tensioni. Sui conti correnti della famiglia c'erano però circa 280mila euro. «Adesso è facile chiedere perdono - ha detto Mirko Pivetta, visibilmente scosso -. Non nascondo che fa effetto vedere un uomo ridotto così. Ma che perdono dopo che abbiamo letto le perizie e ascoltato le modalità?» con cui si è accanito contro la sua famiglia.