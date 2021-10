Titolare di un pub investito e ucciso da un'auto: fermato il presunto pirata, è un ventenne

Un ventenne di Bellano (Leccp) è in stato di fermo perché identificato come presunto autore dell'investimento pirata di domenica all'alba, quando a Colico un'auto ha provocato la morte di Alessandro Martinalli, 57 anni, di Cosio Valtellino (Sondrio), titolare del locale Crown's Pub di Rogolo (Sondrio). Martinalli era appena uscito da una discoteca della zona, il Continental, e si era incamminato a bordo strada nella zona del Trivio di Fuentes, quando è stato travolto poco prima delle 4 del mattino.

APPROFONDIMENTI VENETO Padova, travolta e uccisa da un giovane ubriaco: Anna Maria era una... LA SPEZIA La Spezia, 93enne alla guida investe una donna sulle strisce e... MILANO Travolto da un'auto dopo un altro incidente. Chi era Riccardo, il...

Il giovane alla guida dell'auto investitrice, un'Audi, non si è fermato a prestare soccorso, né ha dato l'allarme, ma avrebbe solo pensato ad allontanarsi. Secondo le testimonianze dei presenti vicino al locale, il 57enne era appena uscito dalla discoteca e stava percorrendo la via verso l'abitato di Colico, sul bordo della strada. L'Audi è stata vista procedere a velocità sostenuta. Sull'asfalto sarebbe rimasta un piccolo segno di frenata e un pezzo di carrozzeria. L'auto è stata vista fermarsi per qualche istante e poi ripartire.

I ragazzi presenti sul piazzale sono stati i primi a prestare soccorso. I carabinieri si sono subito messi alla ricerca dell'auto pirata: hanno raccolto le testimonianze e incrociandole con le immagini del sistema di videosorveglianza del locale e quelli presenti lungo le strada di Colico e dell'Alto Lago, sono arrivati a individuare un ragazzo di Bellano di circa vent'anni. Il sostituto procuratore di Lecco Paolo Del Grosso ha aperto un fascicolo di inchiesta e ha disposto il fermo del giovane che sarà sentito in queste ore, con conseguente valutazione delle misure cautelari a suo carico.