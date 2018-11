Un ragazzino di 16 anni,, di Villacampagna, è morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina a Melotta, in provincia di Cremona. L'auto, una Fiat Panda, sulla quale viaggiava il ragazzo, guidata da un amico 18enne, è finita in un fossato: il guidatore ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale di Bergamo in elicottero.Un altro passeggero, un giovane di 17 anni, ha riportato invece un trauma toracico ed è in ospedale a Brescia. Sia il guidatore che l'altro passeggero ferito sono di Torre Pallavicina. L'incidente è avvenuto in via Soncino intorno alle 8. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la Polstrada e i vigili del fuoco di Cremona. I tre ragazzi stavano andando a scuola, all'Istituto Stanga di Crema.