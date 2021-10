Alessandro Meluzzi sospeso dall'ordine dei medici perché non si è vaccinato: «Non cambio idea»

Alessandro Meluzzi, psichiatra e personaggio televisivo è stato sospeso dall'Ordine dei medici di Torino perchè non si è vaccinato contro il Covid. A confermarlo all'Adnkronos è lo stesso interessato che spiega: «ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l'Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, credo abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D'altra parte - aggiunge - sino cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così». E alla domanda se ci ha ripensato sulla vaccinazione, Meluzzi ha replicato: «assolutamente no, per il momento me ne guardo, le ragioni che mi hanno spinto a non farlo non le vedo modificate ad oggi modificate».

