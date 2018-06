Roma, lo chef Narducci ucciso dall'automobilista al cellulare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Giugno 2018, 07:29 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 11:20

«Quel ragazzo che è sceso dalla Classe A era sconvolto, faceva avanti e indietro fra i due corpi, stringeva il telefonino, chiamava i soccorsi e urlava: Sbrigatevi, non voglio avere due morti sulla coscienza, almeno lei salvatela. Piangeva, aveva un taglio sulla fronte, il sangue che gli colava sul viso e sporcava la camicia bianca. Ha preso le gambe della ragazza che era faccia in giù sull'asfalto, quasi al centro della carreggiata, le ha alzate sperando che fosse ancora viva. A un certo punto, disperato, ha detto: Ero al telefonino, non mi sono accorto di niente».È la testimonianza di Roberto, uno dei condomini che abita nella palazzina al civico 11 del lungotevere della Vittoria, non distante dall'aula bunker di piazzale Clodio, tra i primi a scendere in strada insieme con Carmelo, il portiere, subito dopo il tremendo impatto che all'una della notte tra giovedì e venerdì è costato la vita allo chef stellato Alessandro Narducci, 29 anni, in sella al suo Sh grigio, e alla sua collaboratrice, Giulia Puleio, 25 anni, che era seduta dietro. Fabio F. 30 anni, d'origine casertana, una laurea in management alla Luiss, dipendente di una multinazionale, era alla guida della sua Mercedes, è sceso subito e ha avvisato i soccorsi che sembravano non arrivare mai, poi è crollato ed è finito al policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato in codice rosso. Ieri sera si è risvegliato dal coma indotto, ma non ricorda nulla. Appena sarà possibile verrà preso a verbale dagli investigatori. Per ora è indagato per omicidio stradale, il fascicolo è in mano al pm Pietro Pollidori. Un atto quasi dovuto; se nel corso delle indagini della Polizia locale, infatti, dovessero emergere elementi o ulteriori perizie a suo favore, l'ipotesi di reato cadrebbe.