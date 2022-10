Alessandro Tabaku, cerca di evitare un cervo con l'auto e si schianta: morto a 22 anni

Cerca di evitare un cervo e si schianta in auto: nell'incidente è morto un ragazzo di 22 anni della provincia di Treviso, Alessandro Tabaku. Lo schianto è avvenuto alle 5.30 di questa mattina, lunedì 24 ottobre 2022, lungo la SR 203 Agordina, al km 13+900 nel comune di Sedico.



I pompieri, arrivati da Agordo, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, purtroppo il medico del Suem, nonostante i soccorsi ha solo potuto constatare la morte del 22enne. I carabinieri hanno eseguito rilievi per ricostruire la dinamica del grave incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo le 8:30.

Chi è la vittima

La vittima del terribile incidente ha tentato di evitare l'animale, secondo la prima ricostruzione, e di conseguenza è finita contro la ringhiera di una abitazione e si è rovesciata. Il giovane Alessandro, secondo quanto scritto sul proprio profilo Linkedin, lavorava come

Global Business Services EMEA - Accounts Payable SpecialistGlobal Business Services EMEA - Accounts Payable Specialist per EssilorLuxottica. Aveva 22 anni e risiedeva a Codognè, in provincia di Treviso. Alessandro si era laureato nel 2022 in Economia aziendale e manageriale all'Università di Venezia, Ca' Foscari, e si era diplomato al Liceo Classico Marconi di Conegliano.