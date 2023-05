Alessia Pifferi, la confessione a Quarto grado: «Non pensavo mia figlia Diana potesse morire»

La confessione di Alessia Pifferi la donna che ha ucciso la figlia Diana di un anno e mezzo, è stata trasmessa in un video nel programma tv Quarto Grado. «Ho fatto una cosa che non andava fatta», ha detto ai carabinieri a poche ore dalla morte per stenti di Diana. La bimba era stata lasciata da sola in casa a Milano per sei giorni.

Alessia Pifferi, nello stomaco della piccola Diana trovati frammenti di pannolino: i nuovi dettagli choc dall'autopsia

Alessia Pifferi confessa: «Non pensavo che Diana potesse morire»

«Non pensavo potesse morire, pensavo più a un malore dovuto ad altro, ero preoccupata e agitata ma sono rimasta fuori», ha detto.

«Il lunedì mattina sono tornata a casa Diana era nel suo lettino senza pannolino.

Quando l'ho vista mi sono spaventata, aveva mani e piedi viola, sono andata nel panico. L'ho presa e le ho fatto un massaggio cardiaco ma nulla», ha dichiarato Pifferi alle forze dell'ordine a poche ore dalla morte della piccola.

«Alessia Pifferi ha un grave ritardo mentale, cervello come una bambina di 7 anni», la relazione pschiatrica sulla donna che lasciò morire la figlia di stenti

La donna ha poi raccontato il suo rapporto con l'ex, Angelo Mario, e dei weekend d'amore che la vedevano uscire di casa il venerdì sera e rientrare il lunedì mattina. In quei fine settimana Diana veniva lasciata sola in casa con due biberon di latte e quattro bottigliette d'acqua, come raccontato dalla madre nel video esclusivo trasmesso da "Quarto Grado".