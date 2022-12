Alessia Sbal morta sul Gra, funerali a Ciampino: la sorella ha un malore e sviene

Il feretro portato dalla sorella Valentina e dagli amici più stretti mentre mamma Tina distrutta dal dolore viene accompagnata all’interno del palazzetto dello sport di Ciampino. Poi l’ingresso sulle note “Gli angeli” di Vasco Rossi. Appena pochi istanti e proprio la sorella Valentina ha avuto un malore.

È stato necessario l’intervento della Croce Rossa. È il giorno dell’addio per Alessia Sbal, la 42 enne romana travolta e uccisa da un tir sul Gra a dopo una lite con un camionista.

In centinaia dalle 10 di questa mattina si sono dati appuntamento in via delle Mura dei Francesi nel comune alle porte della Capitale per lasciare un fiore bianco, una lettera, un ricordo. In tanti si sono organizzati con magliette colorate e la foto di Alessia stampata: “Nessuno la dimenticherà mai, era una ragazza stupenda”, dice tra le lacrime Giovanni, un amico. Quindi si sono ritrovati tutti al centro del palazzetto fino a quando la sorella Valentina ha preso la parola. Ma la commozione è stata troppo forte e ha avuto un mancamento. È stato necessario l’intervento della Croce Rossa per soccorrerla.

